Алина







По образованию юрист. Закончила базовый курс с нуля за 69.000₽, дополнительно обучилась косметологии и сейчас арендует кабинет в салоне красоты. Работает по двум направлениям, как мастер пм и косметолог



Заработок ДО обучения = 60.000 руб

Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 130.000 руб

«…Я действующий мастер по наращиванию ресниц, решила получить дополнительную профессию для расширения услуг и большего заработка. Мне все очень понравилось, благодарю весь персонал и преподавателя»



Заработок ДО обучения = 110.000 руб

Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 190.000 руб

Домохозяйка в декрете До этого работала в офисе консультантом по продаже недвижимости Сейчас оборудовала мини-кабинет на дому. Оформила самозанятость





Заработок ДО обучения = 80.000 руб

Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 130.000 руб

ОТЗЫВЫ:

Алёна







Анна





Приехала к нам из Владивостока. Ранее работала исключительно мастером по наращиванию ресниц в салоне красоты. На данный момент самостоятельно арендует кабинет и работает по 2 направлениям, как мастер по перманентному макияжу и лэшмейкер







Заработок ДО обучения = 180.000 руб

Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 270.000 руб

Приехала к нам из Сочи. Работала в офисе

Решила полностью сменить деятельность и изменить жизнь) Сейчас работает мастером по перманентному макияжу и дополнительно занимается косметологией.



Проходила расширенный курс: «Мастер на миллиард»



Заработок ДО обучения = 45.000 руб

Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 280.000 руб

Никогда ранее не была связана с бьюти-сферой

До этого работала риелтором по сдаче вторичной недвижимости.

На данный момент выбрала для себя удобный график, арендовала кабинет в салоне красоты 15 дней в месяц и совмещает 2 деятельности)

Приехала к нам из Сочи





Заработок ДО обучения = 160.000 руб

Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 330.000 руб

Микара





Зебунисе



