Москва
Метро Белорусская (кольцевая выход №2)
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 26, подъезд 2, этаж 3
Бизнес-центр Ямское ПолеИногородним бесплатное жилье
Москва
Метро Новослободская, Селезнёвская, 4Иногородним бесплатное жилье
-Сертифицированный мастер, преподаватель перманентного макияжа и наращивания ресниц
-Имеет художественное образование
-Визажист
-Опыт практической деятельности более 15 лет
-Призер и участник международных чемпионатов по перманентному макияжу и наращиванию ресниц
-Методист учебных пособий «Pmu academy USA»
-Сертифицированный тренер по перманентному макияжу.
- Действующий мастер по наращиванию и ламинированию ресниц, тренер по наращиванию ресниц опыт работы с 2014г.
-Действующий мастер и тренер по перманентному макияжу по всем трём зонам брови, губы, веки — опыт работы с 2016г.
-Более 25 дипломов и сертификатов. Успешная работа в области перманентного макияжа брови, веки, губы, а так же bbglow — эффект тонального крема на долго.
Москва
Метро Белорусская ( кольцевая выход №2)
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 26, подъезд 2, этаж 3
Бизнес-центр Ямское ПолеИногородним бесплатное жилье
Москва
Метро Новослободская, Селезнёвская, 4Иногородним бесплатное жилье