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МАКИЯЖА
Освой востребованную профессию мастера перманентного макияжа за 8 дней в крупнейшей сети учебных центров по России и выйди на стабильный доход от 170 000 через месяц после обучения
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Москва

Метро Белорусская (кольцевая выход №2)

3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 26, подъезд 2, этаж 3

Бизнес-центр Ямское Поле

Иногородним бесплатное жилье

Москва

Метро Новослободская, Селезнёвская, 4

Иногородним бесплатное жилье
Контакты:
Махачкала: Айвазовского,2
Бьюти-центр “Mary Di”
Иногородним бесплатное жилье
Контакты:
Краснодар: Ул. Шоссе Нефтяников, 28
Бизнес-центр
8 этаж
Иногородним бесплатное жилье
Контакты:
Екатеринбург:
м. Динамо, ул. Бажова, 75а
Иногородним бесплатное жилье


Екатеринбург:
м. Площадь 1905 года
Ул 8 марта, 197
Иногородним бесплатное жилье





Контакты:

Санкт-Петербург, Метро Васильеостровская
Средний просп. Васильевского острова, 36/40,
этаж 2
Иногородним бесплатное жилье

Базовый курс:
«Мастер на миллиард»
С дальнейшим правом преподавания в сфере перманентного макияжа и эстетической косметологии
2 документа государственного образца по перманентному макияжу и косметологии
ДИПЛОМ + УДОСТОВЕРЕНИЕ С ПРАВОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ
2 недели стажировки в школе
Тейпирование + увеличение губ без иглы
Удаление татуажа
Мед образование не требуется. Бытовая техника
Создание формы «бантик»
Изучение дополнительной техники - ремувер.
29 техник и от 30 моделей для отработки
3 зоны брови веки губы
Курс по бровистике
Изучение дополнительной техники - новинка 2023
Иногородним бесплатное жилье
Ревитализация губ гиалуроном с отработкой
Киссум - эффект зацелованных губ. С отработкой
Блефаропластика без иглы. PlasmaPen.
Мезотерапия лица без иглы с отработкой
Подтяжка век. С отработкой
ББ Глоу - эффект тонального крема на год. С отработкой
Контуринг лица. Эффект румян, сужение носа, пресс - на год. С отработкой
Мушка. Родинка с отработкой
Трихопигментация. Имитация волос. Используется при алопеции (облысении). С отработкой на модели
Подтяжка нижней трети лица. Устранение 2 подбородка. С отработкой на модели
Лифтинг в гипсе. Подтяжка лица. Тренд 2023.
Практика на моделях со 2 дня обучения
Коррекция ореол груди. Отработка на латексе
Обучение в группе до 4 человек
ЗАПИШИСЬ НА УРОК СЕЙЧАС
ПРОГРАММА КУРСА
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
НАШИ КУРСЫ
2
1
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММА КУРСА
ЗАПИШИСЬ НА УРОК СЕЙЧАС
Удостоверение государственного образца с внесением в реестр С ПРАВОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ
C дальнейшим правом преподавания в сфере перманентного макияжа
Базовый курс: «Бестселлер»
Мини-тату с отработкой
Вы изучите 29 разных техник
3 зоны брови веки губы
19 техник по перманентному макияжу
Иногородним бесплатное жилье
Неделя стажиров-
ки в школе
Создание формы «бантик»
Тейпирование + увеличение губ без иглы
Мед образование не требуется. Бытовая техника
Обучение в группе до 4 человек
Иизучение дополнительной техники - ремувер.
Изучение дополнительной техники
От 18-20 моделей для отработки
100 Академ часов
Гарантированное трудоустройство
в наши студии
1


В подарок 3 аппарата стоимость 40 т.р! Базовый и расширенный набор, включая пигменты и тд, для работы
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О НАС ПИШУТ
Academy pmu USA вошёл в тройку лучших школ России по перманентному макияжу и получил заслуженную медаль
Школа Обучения Татуажу «Academy Pmu USA»: Изобилие Моделей — Хорошо Или Плохо?!
Academy pmu USA — единственная школа по перманентному макияжу в России с американскими протоколами и тренерами из США
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5
Вошли в топ 3
В любой точке мира
Америка
Официальная работа
Работа над собой
Мы вошли в топ 3 лучших школ по России
Самая крупная сеть учебных центров по перманентному макияжу
Основной филиал в Америке с 2008 года
Наши тренеры ежегодно повышают квалификацию за рубежом, обучаясь у звёзд мирового масштаба и постоянно совершенствуются
Выдаем диплом гос. образца с внесением в реестр, что дает вам право официально работать в любой точке + апостиль с переводом Трудоустройство
НЕМНОГО О НАС
Лучшая школа перманентного макияжа
Бьюти-академия номер 1 по версию издания Forbes
Премия - “INTERNATIONAL AWARDS TOP MASTERS PMU”
Премия -
“PERSONO ГОДА”
Выпустили более 15 000 учеников, которые уже работают и преподают по всему миру
иногородним бесплатное жилье

практикА на моделях со 2 дня обучения
1
Мы - самая крупная лицензированная сеть учебных центров в бьюти-сфере по России и странам СНГ
2
Обучающая по американскому протоколу
и имеющая международных преподавателей из специалистов из США
3
Входим в Топ з лучших школ по перманентому макияжу и инновационной косметологии в России по версии FORBES.RU
4
Выдаем диплом гос. образца с внесением в реестр, что дает вам право официально работать в любой точке мира
Почему будущие ученики выбирают нас:
Узнайте, чему вы научитесь в учебном центре Pmu academy USA


Также, мы первые, кто привез в РФ запатентованную технику увеличения губ без иглы посредством Hualuron Pen
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
  • Helen
    Основатель Учебного центра «Pmu academy USA»

    -Сертифицированный мастер, преподаватель перманентного макияжа и наращивания ресниц


    -Имеет художественное образование


    -Визажист


    -Опыт практической деятельности более 15 лет


    -Призер и участник международных чемпионатов по перманентному макияжу и наращиванию ресниц

    -Методист учебных пособий «Pmu academy USA»

  • Оксана
    Мастер-тренер по перманентному макияжу
    -Мастер перманентного макияжа более 12 лет

    -Обучила искусству ПМ более 600 студентов из разных стран мира: Россия, США, Германия, Испания, Швейцария, Молдова, Казахстан, Беларусь, Украина, ОАЭ, Италия

    -Автор эффективной методики проведения Базового курса для студентов любого уровня

    -Автор уникальной научной работы по юриспруденции «Тело человека как объект гражданских прав» об индустрии красоты, медицине, трансплантологии, татуаже и многом другом.
  • Марина
    Сертифицированный и практикующий мастер

    -Сертифицированный тренер по перманентному макияжу.


    - Действующий мастер по наращиванию и ламинированию ресниц, тренер по наращиванию ресниц опыт работы с 2014г.


    -Действующий мастер и тренер по перманентному макияжу по всем трём зонам брови, губы, веки — опыт работы с 2016г.


    -Более 25 дипломов и сертификатов. Успешная работа в области перманентного макияжа брови, веки, губы, а так же bbglow — эффект тонального крема на долго.


Гарантированное трудоустройство в наши студии

(Прописывается в договоре)
ТВОЯ ЗАРПЛАТА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Среднее время процедуры
Средняя стоимость 1 часа Бьюти мастер
1 ЧАС

3 000 р.

19 техник
Алина


По образованию юрист. Закончила базовый курс с нуля за 69.000₽, дополнительно обучилась косметологии и сейчас арендует кабинет в салоне красоты. Работает по двум направлениям, как мастер пм и косметолог

Заработок ДО обучения = 60.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 130.000 руб
«…Я действующий мастер по наращиванию ресниц, решила получить дополнительную профессию для расширения услуг и большего заработка. Мне все очень понравилось, благодарю весь персонал и преподавателя»

Заработок ДО обучения = 110.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 190.000 руб
Домохозяйка в декрете До этого работала в офисе консультантом по продаже недвижимости Сейчас оборудовала мини-кабинет на дому. Оформила самозанятость


Заработок ДО обучения = 80.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 130.000 руб
ОТЗЫВЫ:
Алёна


Анна

Приехала к нам из Владивостока. Ранее работала исключительно мастером по наращиванию ресниц в салоне красоты. На данный момент самостоятельно арендует кабинет и работает по 2 направлениям, как мастер по перманентному макияжу и лэшмейкер



Заработок ДО обучения = 180.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 270.000 руб
Приехала к нам из Сочи. Работала в офисе
Решила полностью сменить деятельность и изменить жизнь) Сейчас работает мастером по перманентному макияжу и дополнительно занимается косметологией.
Проходила расширенный курс: «Мастер на миллиард»


Заработок ДО обучения = 45.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 270.000 руб
Никогда ранее не была связана с бьюти-сферой
До этого работала риелтором по сдаче вторичной недвижимости.
На данный момент выбрала для себя удобный график, арендовала кабинет в салоне красоты 15 дней в месяц и совмещает 2 деятельности)
Приехала к нам из Сочи


Заработок ДО обучения = 160.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 330.000 руб
Микара

Зебунисе

Олеся

Алина


По образованию юрист. Закончила базовый курс с нуля за 69.000₽, дополнительно обучилась косметологии и сейчас арендует кабинет в салоне красоты. Работает по двум направлениям, как мастер пм и косметолог

Заработок ДО обучения = 60.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 130.000 руб
«…Я действующий мастер по наращиванию ресниц, решила получить дополнительную профессию для расширения услуг и большего заработка. Мне все очень понравилось, благодарю весь персонал и преподавателя»

Заработок ДО обучения = 110.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 190.000 руб
Домохозяйка в декрете До этого работала в офисе консультантом по продаже недвижимости Сейчас оборудовала мини-кабинет на дому. Оформила самозанятость


Заработок ДО обучения = 80.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 130.000 руб
ОТЗЫВЫ:
Алёна


Анна

Приехала к нам из Владивостока. Ранее работала исключительно мастером по наращиванию ресниц в салоне красоты. На данный момент самостоятельно арендует кабинет и работает по 2 направлениям, как мастер по перманентному макияжу и лэшмейкер



Заработок ДО обучения = 180.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 270.000 руб
Приехала к нам из Сочи. Работала в офисе
Решила полностью сменить деятельность и изменить жизнь) Сейчас работает мастером по перманентному макияжу и дополнительно занимается косметологией.

Проходила расширенный курс: «Мастер на миллиард»

Заработок ДО обучения = 45.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 280.000 руб
Никогда ранее не была связана с бьюти-сферой
До этого работала риелтором по сдаче вторичной недвижимости.
На данный момент выбрала для себя удобный график, арендовала кабинет в салоне красоты 15 дней в месяц и совмещает 2 деятельности)
Приехала к нам из Сочи


Заработок ДО обучения = 160.000 руб
Заработок сразу ПОСЛЕ обучения = 330.000 руб
Микара

Зебунисе

Олеся

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Контакты:

Москва

Метро Белорусская ( кольцевая выход №2)

3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 26, подъезд 2, этаж 3

Бизнес-центр Ямское Поле

Иногородним бесплатное жилье

Москва

Метро Новослободская, Селезнёвская, 4

Иногородним бесплатное жилье

Краснодар: Ул. Шоссе Нефтяников, 28
Бизнес-центр
8 этаж
Иногородним бесплатное жилье

Екатеринбург: м. Динамо. Ул. Бажова, 75А.
Иногородним бесплатное жилье

Санкт-Петербург, Метро Васильеостровская
Средний просп. Васильевского острова, 36/40,
этаж 2
Иногородним бесплатное жилье

Махачкала: ул Айвазовского, 2
Иногородним бесплатное жилье

Нью-Йорк, Олбани: 56-47
North Pearl street
SUITE C / STOREFRONT #9
Albany NY 12207
Телефон: +1 424-425-9911
Иногородним бесплатное жилье
Instagram и Facebook в России признаны экстремистскими организациями
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